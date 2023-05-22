البنك المركزي يصدر تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية اكتمال التحام مركبة دراجون مع محطة الفضاء الدولية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام للرياض الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة عبدالرحمن الراشد شخصية مؤتمر الإعلام الوطني مركبة دراجون الحاملة لـ ريانة والقرني تقترب من محطة الفضاء الدولية السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص فرنسا: نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي
قال السفير الأمريكي لدى الرياض، مايكل راتني، إن الرواد الشباب السعوديين أثبتوا أنه لا يمكنهم فقط أن يحلموا بالنجوم؛ بل يمكنهم فعليًا الوصول إليها.
وجاءت تصريحات السفير خلال تهنئته للسعوديين بمناسبة رحلة رائدَي الفضاء السعودييْن علي القرني وريانة برناوي إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية دراغون، في مهمة علمية لمحطة الفضاء الدولية.
السفير الأمريكي في المملكة #مايكل_راتني قبل موعد إطلاق مهمة Axiom-2: "يُثبت رواد الفضاء للشباب السعوديين والأمريكيين أنه لا يمكنهم فقط أن يحلموا بالنجوم، بل يمكنهم حرفياً الوصول إليها." 🇺🇸🇸🇦#نحو_الفضاء pic.twitter.com/Cnw7akuXHY
— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) May 21, 2023
وأضاف السفير أن السعودية ترسل أول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء؛ وذلك نتيجة التحول الملحوظ الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030، وأشار إلى أن المملكة وقّعت مع الولايات المتحدة على اتفاقيات برنامج أرتيمس الذي تقوده وكالة الفضاء الأمريكية ناسا خلال زيارة الرئيس الأمريكي بايدن في يوليو الماضي.
واختتم السفير رسالته المصورة باللغة العربية بتهنئة السعوديين قائلًا: منا كلنا في السفارة الأمريكية.. مبروك.
ويأتي هذا التصريح في سياق التعاون العلمي بين السعودية والولايات المتحدة في مجال الفضاء، والذي يُعد محورًا رئيسيًّا لرؤية السعودية 2030؛ حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في تقنيات الفضاء وتشجيع الشباب على العمل في هذا المجال المتطور.