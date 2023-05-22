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أثبتوا أنه يمكنهم الوصول للنجوم

السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم
المواطن - فريق التحرير

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قال السفير الأمريكي لدى الرياض، مايكل راتني، إن الرواد الشباب السعوديين أثبتوا أنه لا يمكنهم فقط أن يحلموا بالنجوم؛ بل يمكنهم فعليًا الوصول إليها.

نجاح لافت وتحول ملحوظ

وجاءت تصريحات السفير خلال تهنئته للسعوديين بمناسبة رحلة رائدَي الفضاء السعودييْن علي القرني وريانة برناوي إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية دراغون، في مهمة علمية لمحطة الفضاء الدولية.

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وأضاف السفير أن السعودية ترسل أول رائدة فضاء سعودية إلى الفضاء؛ وذلك نتيجة التحول الملحوظ الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030، وأشار إلى أن المملكة وقّعت مع الولايات المتحدة على اتفاقيات برنامج أرتيمس الذي تقوده وكالة الفضاء الأمريكية ناسا خلال زيارة الرئيس الأمريكي بايدن في يوليو الماضي.

واختتم السفير رسالته المصورة باللغة العربية بتهنئة السعوديين قائلًا: منا كلنا في السفارة الأمريكية.. مبروك.

السفير الأمريكي بالرياض السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققوا الحلم

تعاون علمي بين السعودية وأمريكا

ويأتي هذا التصريح في سياق التعاون العلمي بين السعودية والولايات المتحدة في مجال الفضاء، والذي يُعد محورًا رئيسيًّا لرؤية السعودية 2030؛ حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الابتكار والاستثمار في تقنيات الفضاء وتشجيع الشباب على العمل في هذا المجال المتطور.

السفير الأمريكي بالرياض السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققوا الحلم

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