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بسبب ظاهرة إل نينيو المناخية

السنوات الخمس المقبلة الأكثر سخونة على الكوكب

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
السنوات الخمس المقبلة الأكثر سخونة على الكوكب
المواطن - فريق التحرير

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سيشهد العالم خلال السنوات الخمس المقبلة من 2023 حتى 2027، درجات حرارة ستكون الأكثر سخونة التي يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، وفقًا لتحذير الأمم المتحدة.

اتفاق باريس

ونبّهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الحرارة العالمية ستتجاوز قريبًا الهدف الأكثر طموحًا لاتفاق باريس حول المناخ.

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وبموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، تعهدت البلدان بمحاولة إبقاء درجات الحرارة العالمية أقل عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات “ما قبل الصناعة” بعد أن اتضح علميًّا بأن بلوغ أكثر من هذا المستوى من شأنه أن يطلق العنان لسلسلة من الآثار الكارثية التي لا رجعة فيها.

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1,5 درجة

وتتأثر الأرض خلال تلك الفترة بغازات الدفيئة وظاهرة إل نينيو المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأفاد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، في بيان، أن الأرقام التي نُشرت اليوم: لا تعني أننا سنتجاوز بشكل دائم عتبة 1,5 درجة مئوية لاتفاق باريس، الذي يشير إلى احترار طويل الأمد على مدى سنوات عدة.

ظاهرة إل نينيو

وأردف تالاس: من المتوقع أن تتطور ظاهرة إل نينيو في الأشهر المقبلة إلى جانب التغير المناخي الذي يتسبب به الإنسان، سترفع هذه الظاهرة درجات الحرارة العالمية إلى مستويات غير مسبوقة.

وشدّد على ضرورة الاستعداد لأن تداعيات ذلك على الصحة والأمن الغذائي وإدارة المياه والبيئة ستكون كبيرة.

1.28 درجة

وكان أعلى متوسط في السنوات السابقة 1.28 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل مرحلة التصنيع.

ووجد التقرير، الذي نُشر الأربعاء، أن هناك احتمالًا بنسبة 66 في المائة لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية في عام واحد على الأقل بين 2023 و2027.

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