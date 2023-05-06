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الصلاة غدًا في جامع الراجحي

الشاعر والأديب ناصر السكران في ذمة الله

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
الشاعر والأديب ناصر السكران في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

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توفي اليوم السبت، مقدم برامج “الأدب الشعبي” الإعلامي الشهير ناصر بن حمد السكران.

ومن المقرر أن يتم الصلاة عليه غدًا الأحد بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، والدفن في مقبرة النسيم، وسيكون العزاء في منزله في حي إشبيليا.

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نعي ودعوات

ونعى العديد من رواد موقع “تويتر” السكران، ناشرين له بعضًا من لقاءاته داعين له بالرحمة والمغفرة.

وقال خالد الروقي: “رحمة الله عليه أول ما عرفته عام ١٤١٥هـ في برنامج فنون شعبية، الله يتقبلك ويغفر ذنبك ويثبتك عند السؤال”.

وأضاف المدرب زياد بن محمد “أحر التعازي والمواساة في وفاة الشاعر الأديب والإعلامي ناصر السكران ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، والعزاء موصولًا لكافة أسرته ومحبيه”.

وأشار آخر: “رحم الله الشاعر الإعلامي ناصر السكران التميمي، ألفت صوته منذ أن وعيت على الدنيا عبر أثير الراديو وأنا أصاحب والدي – رحمه الله- في مشاويره اليومية بالسيارة، وعرفت وأحببت وحفظت عددًا من الأشعار التي نفخر بها في موروثنا الشعبي”.

ولفت آخر: “الله يرحمه ويسكنه الجنة عرفته شاعرًا وأديبًا ومقدم ديوانية الشعراء غفر الله له والعزاء لأسرته الكريمة ومحبيه”.

مكتشف الشعراء

يذكر أن السكران قد ساهم على مدى سنوات طويلة، في استضافة ومحاورة العديد من أبرز شعراء الأدب الشعبي في أنحاء المملكة عبر إذاعة الرياض، وعلى قناة السعودية.

كما يدين العديد من شعراء الأدب الشعبي له لإظهارهم وإبرازهم وإتاحة الساحة الإعلامية لهم لتقديم قصائدهم الشعرية.

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