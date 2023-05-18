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ضمن منافسات دوري روشن

الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الوحدة اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الوحدة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

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الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

الشباب يسعى للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز خلال مباراة اليوم، ومصالحة جماهيره بتحقيق الثلاث نقاط، وذلك بعد خسارته المفاجئة أمام نظيره الاتفاق في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي بهدف دون رد.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة حصد النقاط والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر النصر وخطف المركز الثاني منه، والابتعاد عن الهلال صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الظهور بشكل مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، أملًا في التواجد بمركز متقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، والابتعاد عن دوامة الهبوط.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

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