Icon

مركز التدريب العدلي يوفر 46 ألف مقعد تدريبي Icon خصم 12 نقطة يُهدد حلم يوفنتوس Icon بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16 Icon وظيفة لكل خريج في ملتقى الكلية التقنية للتوظيف Icon الشباب يسعى لإنقاذ موسمه ضد النصر Icon عرض يُهدد ضم نادي برشلونة لـ جوندوجان Icon الصندوق العقاري يوقع اتفاقيتين لتمويل الدعم السكني Icon أسوأ فيضانات منذ 100 عام تغرق إيطاليا Icon تعليق التدريب التقني حضوريًا مساء اليوم في نجران Icon السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن

الصندوق العقاري يوقع اتفاقيتين لتمويل الدعم السكني

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
الصندوق العقاري يوقع اتفاقيتين لتمويل الدعم السكني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقّع صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد والبنك السعودي البريطاني “الأول” اتفاقيتين إطاريتين لتمويل برنامجي الدعم السكني المحدث لباقات الدعم السكني، وذلك ضمن الجهود المتواصلة؛ لتحسين قدرة مستفيدي “سكني” على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لتوفير المسكن الملائم، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

مزايا الدعم السكني

وتأتي الاتفاقيتان مع بنك “البلاد” والبنك “الأول” بهدف تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي “سكني” ضمن حلول ومزايا متنوعة، بحيث تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، الوحدات السكنية الجاهزة أو البناء الذاتي.

قد يهمّك أيضاً
منير المحمدي يخطف الأنظار بدوري روشن

منير المحمدي يخطف الأنظار بدوري روشن

السعودية تقدم 281 قرضًا لتنفيذ مشروعات بـ 17 دولة عربية

السعودية تقدم 281 قرضًا لتنفيذ مشروعات بـ 17 دولة عربية

ووقّع الاتفاقيتين من جانب صندوق التنمية العقارية نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد بن زيد النزهان، ومن جانب “البلاد” نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد عبدالله بن سعد الرويس، ومن جانب “الأول” رئيس مصرفية الأفراد وإدارة الثروات بندر بن غسان الغشيان.

قد يهمّك أيضاً
الوداد الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الوداد الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

تركي الفيصل يلفت الأنظار بحضوره المميز في مهرجان كان

تركي الفيصل يلفت الأنظار بحضوره المميز في مهرجان كان

دعم مالي فوري

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن الاتفاقيتين مع بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني “الأول” تأتيان امتدادًا للشراكة الإستراتيجية ضمن سلسلة من الشراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، مؤكداً أن برنامج الدعم السكني المحدث وباقات الدعم السكني المتنوعة تأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين ضمن خيارات وحلول برنامج الدعم السكني المحدث، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.

الجدير بالذكر أن باقات برنامج الدعم السكني المحدث توفر حلولاً ومزايا متنوعة للمستفيدين اشتملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء،  وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، كما يتيح البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ : منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي، بالإضافة إلى منتج أرضك دعمك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية