الطب يوضح حالة ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في العراق

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اجتاحت صور لولادة طفل بعين واحدة في العراق مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شهدت محافظة ذي قار، الجمعة الماضية، ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في أحد المستشفيات، بحسب الإعلام العراقي.
ونقلت السومرية نيوز عن مصدر بصحة ذي قار قوله، إنه لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار، مضيفًا أن هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة.
وذكر الإعلام المحلي أن الطفل المولود توفي فور ولادته، بحسب ما كشف أحد أطباء مستشفى الرفاعي العام، حيث ولد، وشارك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل على نطاق واسع، التي بدا فيها أن عينه الوحيدة تتوسط وجهه.
وأوضح أحد الأطباء في المستشفى أن هذه الحالة النادرة هي نتاج عدم تطابق دم الأم والأب، أو وجود جرثومة في رحم الأم أثناء الحمل، بينما أرجع طبيب آخر هذه الحالة إلى نقص في الأنسجة الدماغية للطفل.