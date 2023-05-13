Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ستبدأ الموجة من أمريكا

العالم بانتظار كارثة اقتصادية محتملة خلال الأسبوعين القادمين

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
العالم بانتظار كارثة اقتصادية محتملة خلال الأسبوعين القادمين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنها تنوي إخبار الكونغرس الأمريكي بالمواعيد المتوقعة للتخلف عن السداد في غضون أسبوعين.

وقال يلين في حديث لوكالة بلومبرغ: لا أريد التحدث عن مواعيد دقيقة، لكن من المؤكد أن هذا سيحدث خلال الأسبوعين القادمين.

قد يهمّك أيضاً
وفاة وإصابة شخصين جراء حريق محل تجاري في جدة

وفاة وإصابة شخصين جراء حريق محل تجاري في جدة

مزاد علني لبيع حاويات بضائع وسيارات في جدة

مزاد علني لبيع حاويات بضائع وسيارات في جدة

تجاوز سقف الدين

وتجاوزت الولايات المتحدة في يناير الماضي سقف الدين القانوني البالغ 31,4 تريليون دولار، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى استخدام إجراءات الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية.

قد يهمّك أيضاً
عقارات الدولة: إلزام المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام

عقارات الدولة: إلزام المتعدين بإزالة التعديات على نفقتهم خلال 10 أيام

مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن

مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن

العالم بانتظار كارثة اقتصادية محتملة خلال الأسبوعين القادمين

وتحث الإدارة الأمريكية الكونغرس في الأشهر الأخيرة على رفع حد الديون، ووافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع سقف الدين الوطني بشرط خفض كبير في الإنفاق في الميزانية، لكن البيت الأبيض رفض هذه المطالب، قائلا إنه مستعد لمناقشة خفض الإنفاق، لكن يتعين على المشرعين رفع سقف الدين دون أي شروط مسبقة.

إجراءات الطوارئ

من جانبها حذرت يلين الكونغرس من أن الإدارة قد تلجأ لإجراءات الطوارئ فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين الوطني في وقت مبكر من 1 يونيو القادم.

وأشارت أكثر من مرة إلى أنه في هذه الحالة ستواجه البلاد تخلفًا عن سداد الديون الفيدرالية، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة اقتصادية في البلاد، مما قد يتسبب أيضا في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي، ومن أجل منع ذلك وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الجمهوريون في الكونغرس على إجراء مشاورات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم