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العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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عثر غواصون أمريكيون على بقايا مستشفى ومقبرة من القرن التاسع عشر في جزيرة مغمورة بالقرب من جاردن كي، ثاني أكبر جزيرة في منتزه دراي تورتوجاس الوطني، بالقرب من كي ويست، بولاية فلوريدا الأمريكية.

بين عامي 1890 و1900

وكان المستشفى بمثابة حجْر صحي في القرن التاسع عشر ومقبرة لمرضى الحمى الصفراء بين عامي 1890 و1900، وفقًا لخدمة الحدائق الوطنية.

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وتشير السجلات التاريخية إلى أن عشرات الأشخاص، معظمهم من الجنود الأمريكيين المتمركزين في فورت جيفرسون، ربما يكونون دفنوا في المقبرة.

وتم دفن العشرات من الأشخاص في مقبرة Fort Jefferson Post Cemetery، معظمهم من العسكريين الذين يخدمون، أو مسجونون في القلعة

وقال المؤرخون: إن بعض المدنيين ربما دفنوا هناك أيضًا.

جون جرير

وحدد الغواصون شاهدة قبر تحت الماء تحمل اسم جون جرير، الذي توفي أثناء عمله في فورت جيفرسون، في 5 نوفمبر 1861.

والتفاصيل المحيطة بوفاة جرير غير واضحة، لكن قبره تم تمييزه بشكل بارز بلوحة كبيرة.

ويواصل المؤرخون البحث عن مزيد من المعلومات حول جرير والأفراد الآخرين المدفونين في الجزيرة المغمورة الآن.

واشتهر فورت جيفرسون، في الأغلب، باستخدامه كسجن عسكري خلال الحرب الأهلية الأمريكية، ولكن تم استخدام الجزر والمياه المحيطة بالحصن أيضًا، كموقع فحم بحري ومحطة منارة، ومستشفى بحري، ومنشأة حجر صحي، ومرفأ آمن وتدريب عسكري.

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