العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا إطلاق التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات توسعة حفل روائع الموجي للإقبال الكبير قبل ساعات من الحفل الشمري يتنازل عن قاتل أخيه بعد شفاعة أمير الشمالية الشباب قد يعاقب هتان باهبري وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب
عثر غواصون أمريكيون على بقايا مستشفى ومقبرة من القرن التاسع عشر في جزيرة مغمورة بالقرب من جاردن كي، ثاني أكبر جزيرة في منتزه دراي تورتوجاس الوطني، بالقرب من كي ويست، بولاية فلوريدا الأمريكية.
وكان المستشفى بمثابة حجْر صحي في القرن التاسع عشر ومقبرة لمرضى الحمى الصفراء بين عامي 1890 و1900، وفقًا لخدمة الحدائق الوطنية.
وتشير السجلات التاريخية إلى أن عشرات الأشخاص، معظمهم من الجنود الأمريكيين المتمركزين في فورت جيفرسون، ربما يكونون دفنوا في المقبرة.
وتم دفن العشرات من الأشخاص في مقبرة Fort Jefferson Post Cemetery، معظمهم من العسكريين الذين يخدمون، أو مسجونون في القلعة
وقال المؤرخون: إن بعض المدنيين ربما دفنوا هناك أيضًا.
وحدد الغواصون شاهدة قبر تحت الماء تحمل اسم جون جرير، الذي توفي أثناء عمله في فورت جيفرسون، في 5 نوفمبر 1861.
والتفاصيل المحيطة بوفاة جرير غير واضحة، لكن قبره تم تمييزه بشكل بارز بلوحة كبيرة.
ويواصل المؤرخون البحث عن مزيد من المعلومات حول جرير والأفراد الآخرين المدفونين في الجزيرة المغمورة الآن.
واشتهر فورت جيفرسون، في الأغلب، باستخدامه كسجن عسكري خلال الحرب الأهلية الأمريكية، ولكن تم استخدام الجزر والمياه المحيطة بالحصن أيضًا، كموقع فحم بحري ومحطة منارة، ومستشفى بحري، ومنشأة حجر صحي، ومرفأ آمن وتدريب عسكري.