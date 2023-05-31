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بعدما تصاعد حضور التوجهات الإنكارية للأزمة المناخية

العلماء يهجرون تويتر بسبب الإهانات والتهديدات

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
العلماء يهجرون تويتر بسبب الإهانات والتهديدات
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن عددًا من العلماء هجروا منصة تويتر بسبب ما يواجهونه عليها من إهانات تصل إلى حد التهديدات، بعدما تصاعد حضور التوجهات الإنكارية للأزمة المناخية منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشبكة الشهيرة.

توقف عن التغريد

وأعلن بيتر غليك، وهو خبير في المناخ والمياه يتابعه ما يقرب من 99 ألف حساب على تويتر، في 21 مايو توقفه عن التغريد عبر المنصة، متهماً إياها بتضخيم العنصرية والتمييز على أساس الجنس.

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وقال الباحث إنه معتاد على الهجمات العدوانية والشخصية، والتي تصل إلى حد التهديدات الجسدية المباشرة. لكنه قال في الأشهر الأخيرة، منذ وصول المالك الجديد والتغييرات على تويتر، ارتفع حجم الهجمات وشدّتها بشكل كبير، وفقًا ل لوكالة فرانس برس.

ومنذ شراء تويتر قبل ستة أشهر، خفف ماسك القيود المرتبطة بقواعد الإشراف على المحتويات الإشكالية، وأعاد تفعيل حسابات محظورة سابقاً لشخصيات بارزة من أمثال دونالد ترامب.

عدد الإعجابات

وحلل روبرت رودي، من جمعية بيركلي إيرث، نشاط مئات الحسابات لمتخصصين يحظون بمتابعة واسعة يتحدثون عن علوم المناخ، قبل صفقة شراء ماسك لـتويتر وبعدها.

وخلص رودي إلى أن هذه التغريدات لم يعد لها الصدى عينه: فقد انخفض متوسط عدد الإعجابات (لتأكيد الموافقة) عليها بنسبة 38 في المئة، وأعيد تغريدها بنسبة 40 في المئة أقل.

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