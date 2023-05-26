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ضمن منافسات دوري روشن

الفيحاء عينه على نقاط مباراة الاتحاد لحسم البقاء

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
الفيحاء عينه على نقاط مباراة الاتحاد لحسم البقاء
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، في الظهور بشكل مميز خلال مواجهة الاتحاد المقبلة، وتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في دوري روشن السعودي.

مباراة الفريقين بالدوري

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الاتحاد، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق البرتقالي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة الترتيب بـ66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

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لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

الفيحاء يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز ضد الاتحاد اليوم، وحصد 3 نقاط تضمن له البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لنقطة فقط، من أصل 6 نقاط متاحة، من أجل الوصول إلى النقطة 31، وبالتالي تفادي خطر الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والبقاء مع الكبار.

الفيحاء
لاعبو الفريق البرتقالي – المصدر spl

سجل مميز بالمجمعة

ويملك الفريق البرتقالي سجلًا مميزًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث إنه نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، مقابل انتصار وحيد للعميد، ما يُحفز لاعبيه لحصد نقاط المباراة المقبلة.

الفيحاء ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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