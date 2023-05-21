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تم إحالتهما إلى جهة الاختصاص

القبض على مروجين للمخدرات بحوزتهما أسلحة في القصيم

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
القبض على مروجين للمخدرات بحوزتهما أسلحة في القصيم
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقـة القصيـم علـى شخصين؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

مخدرات وأسلحة نارية

وتفصيلًا قال الأمن العام عبر موقع تويتر: إنه استمرارًا للجهود الميدانية للقوات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطنين بمدينة بريدة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء ومبالغ مالية.

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جهات الاختصاص

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهات الاختصاص.

 

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