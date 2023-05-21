القبض على مروجين للمخدرات بحوزتهما أسلحة في القصيم

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قبضت شرطة منطقـة القصيـم علـى شخصين؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتفصيلًا قال الأمن العام عبر موقع تويتر: إنه استمرارًا للجهود الميدانية للقوات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطنين بمدينة بريدة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفت الأمن العام إلى أنه ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء ومبالغ مالية.
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهات الاختصاص.
📹 | شرطة منطقـة القصيـم تقبض علـى شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/U1jC4EvNmd
— الأمن العام (@security_gov) May 21, 2023