القبض على مروجي الإمفيتامين والقات في تبوك وجازان

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن وصول متحور أركتوروس إلى السعودية أمر حتمي وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات التشكيل الرسمي لـ ديربي آرسنال ضد تشيلسي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة أبها يخطف الفوز أمام العدالة زلزال يضرب الصين بقوة 5.3 ريختر هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (13721) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.