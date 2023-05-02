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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على مروجي الإمفيتامين والقات في تبوك وجازان

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
القبض على مروجي الإمفيتامين والقات في تبوك وجازان
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (13721) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

تهريب القات

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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