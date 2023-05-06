القبض على مقيم ومخالف ومواطن لترويجهم المواد المخدرة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لمحاولتهما تهريب نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.