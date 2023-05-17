القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان 75 وظيفة بشركة السلام لصناعة الطيران السفراء منصات إعلام خارجي ومنابر ثقافية فاعلة لدولهم مكة المكرمة ووادي الدواسر الأعلى حرارة اليوم بـ 43 مئوية 5 أشياء يجب فحصها في سيارتك بشكل دوري تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز 17 مليون ريال 4 رواد أعمال يحصدون جوائز الموسم الخامس لمبادرة عصاميون 2023 بادرة إنسانية.. مواطن يتبرع بأعضاء ابنه المتوفى لإنقاذ حياة 6 أشخاص وزراء الخارجية العرب يجتمعون في جدة اليوم تمهيدًا للقمة العربية 69 وظيفة في مركز جونز هوبكنز أرامكو
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجه (26) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته سلاحان هوائيان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.