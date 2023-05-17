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بحوزته سلاحان هوائيان

القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجه (26) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته سلاحان هوائيان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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