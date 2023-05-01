تركي آل الشيخ: جننت المايسترو وأكثر من 30 بروفة لروائع الموجي انطلاق معسكر أخضر السيدات في جدة مفاوضات محتملة بين طرفي الأزمة بالسودان عضة أسد تقتل طفلًا في غزة رفض مقترح برشلونة لعودة ليونيل ميسي! بدائل صحية منزلية لمكعبات مرق الدجاج القبض على 4 أشخاص روجوا الإمفيتامين في حائل أبل تطلق تحديثًا أمنيًّا منفصلًا لأول مرة نونو سانتو وباتنا والعقيدي الأفضل لشهر إبريل مقيم يمني ينقذ شخصين من الغرق: لم أتحمل إغاثة أحد ولا ألبي نداءه
قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على (4) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر والممنوعات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.