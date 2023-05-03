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صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه

القتل تعزيزًا بحق جانٍ قتل ابنه الرضيع بسكين ودفن جثمانه

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
القتل تعزيزًا بحق جانٍ قتل ابنه الرضيع بسكين ودفن جثمانه
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًاً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

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أقدم / حمد بن محسن بن محمد العتيبي – سعودي الجنسية – على قتل ابنه الرضيع / فواز بسكين ودفن جثمانه.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / حمد بن محسن بن محمد العتيبي، اليوم الأربعاء بتاريخ 13 / 10 / 1444هـ الموافق 3 / 5 / 2023 م بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره . والله الهادي إلى سواء السبيل.

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