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إجمالي من تم إجلاؤهم نحو 7839 شخصًا

القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان إلى السعودية

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان إلى السعودية
المواطن - واس

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أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية أن عدد رحلات عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، بلغ 19 عملية إجلاء بحري، وذلك منذ انطلاق العمليات وحتى اليوم.

8 سفن

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي أن سفن القوات البحرية التي نفذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة هي: سفن جلالة الملك (الجبيل، الدرعية، الرياض، مكة، أبها، الطايف، ينبع)، بالإضافة إلى السفينة المدنية “أمانة”.

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جهود متواصلة

وأكد أن هذه العمليات تأتي استمرارًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة التي جنّدت الإمكانات والجهود كافة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم لأماكن آمنة.

دقة وكفاءة

وأفاد العقيد آل علي أن نجاح القوات المسلَّحة وفي مقدمتها القوات البحرية في تنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية، أبرزت جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي طارئ وفق أعلى درجات الدقة والكفاءة.

يذكر أن إجمالي من جرى إجلاؤهم من السودان إلى المملكة منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو 7839 شخصًا (247 مواطنًا ونحو 7592 ينتمون إلى 110 جنسيات).

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