المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي ميلان يعود للمربع الذهبي بثنائية في لاتسيو ملتقى الباركنسون الخامس في تخصصي الرياض يبحث مستجدات المرض مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي أوراوا أول المشاركين في كأس العالم للأندية 2023
قدمت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا لقائدي المركبات من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.
احذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/P7KUePLLqkقد يهمّك أيضاً
— المرور السعودي (@eMoroor) May 6, 2023
وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: إن انزلاق المركبة أثناء هطول الأمطار يحدث لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.
وأوضحت أنه عندما تكون السرعة منخفضة، يكون معدل تواصل الإطارات بالطرق مباشرًا، وعندما تكون السرعة متوسطة يكون المعدل بسيطًا.
وأشارت إلى أنه عندما تكون السرعة عالية، يكون معدل تواصل الإطارات بالطرق شبه معدوم.
وكانت إدارة المرور دعت في وقت سابق إلى القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أنها تساهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.
كما دعت الجميع عند هطول الأمطار إلى الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات.