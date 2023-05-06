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عندما يتحرك الإطار يقل تماسكه وثباته

المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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قدمت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا لقائدي المركبات من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.

انزلاق المركبة

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: إن انزلاق المركبة أثناء هطول الأمطار يحدث لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.

وأوضحت أنه عندما تكون السرعة منخفضة، يكون معدل تواصل الإطارات بالطرق مباشرًا، وعندما تكون السرعة متوسطة يكون المعدل بسيطًا.

وأشارت إلى أنه عندما تكون السرعة عالية، يكون معدل تواصل الإطارات بالطرق شبه معدوم.

القيادة بسرعات منخفضة

وكانت إدارة المرور دعت في وقت سابق إلى القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أنها تساهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة.

كما دعت الجميع عند هطول الأمطار إلى الالتزام بترك مسافة آمنة بين المركبات.

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