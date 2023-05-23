جي بي مورغان: تهديد جديد قادم للبنوك الأمريكية المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا الأرجنتين تدعم ترشيح السعودية لاستضافة إكسبو 2030 الأسهم السعودية تغلق منخفضة 53.42 نقطة الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء مجلس الوزراء يوافق على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور سحابة مهيبة على أبها مليئة بالمطر والبرد والخيرات عبدالعزيز بن سلمان: وكالة الطاقة لديها موهبة بأن تكون مخطئة باستمرار التجارة تحذر مستخدمي كيا Carnival من خلل فني خطير بايدن يزعم موت ابنه في حرب العراق رغم وفاته بالسرطان
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس الموافق 5 ذو القعدة 1444هـ.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور فئات جديدة من لوحات المركبات بحرف ورقم وحرفين ورقمين في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.