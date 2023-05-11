المسابقات تعلن تغيير ملعب مباراة الهلال والاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تغيير ملعب مباراة الهلال والاتحاد المرتقبة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

نقل مباراة الهلال والاتحاد

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنها قررت تعديل مكان إقامة مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي، لتُقام على استاد الأمير فيصل بن فهد بدلًا من استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ27.

وتُعد المباراة المقبلة هامة وحاسمة للفريقين، حيث يطمح الهلال لمصالحة جماهير الغاضبة من تراجع النتائج، والفوز بالكلاسيكو والتقدم في الترتيب، فيما يسعى الاتحاد لحصد الثلاث نقاط والاقتراب من حصد اللقب.

الفريقان بدوري روشن

وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 49 نقطة من 25 مباراة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 62 نقطة من 26 مواجهة.