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الملك سلمان يدعو رئيس موريتانيا لحضور القمة العربية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
الملك سلمان يدعو رئيس موريتانيا لحضور القمة العربية
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، إلى أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

رسالة خطية

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي، خلال استقبال فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية له، بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

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وفي بداية الاستقبال نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والاستقرار.

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علاقات أخوية

فيما حمله، فخامته، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي المزيد من الرفعة والنماء.

كما جرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.

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