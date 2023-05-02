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تتم إضافته كتابع لأسرته

الموارد البشرية توضح موقف العائل الموقوف خدماته

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
الموارد البشرية توضح موقف العائل الموقوف خدماته
المواطن - فريق التحرير

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف عائل الأسرة الذي يتم وقف خدماته من الحصول على الدعم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حال وقف خدمات العائل تتم إضافته كتابع للأسرة التي تتواجد في ذات المسكن، بعد اختيار عائل آخر عند تقديم الطلب.

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وأشارت إلى أنه يمكن ابتداءً من عمر (18) سنة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل بشرط تقديم ما يثبت الاستقلالية، لكن إذا كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كل أفراد الأسرة.

 

 

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