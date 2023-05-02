لقطات لتدفق مياه السيول سيول في السويداء بتهامة شهران الموارد البشرية توضح موقف العائل الموقوف خدماته النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة حل لغز حريق غرفة الكنز في مصر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة أزمة نفاد الأموال من الخزانة الأمريكية قريبًا وبايدن يتحرك مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية البنك الأهلي السعودي يربح 5 مليارات ريال في الربع الأول حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف عائل الأسرة الذي يتم وقف خدماته من الحصول على الدعم.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه في حال وقف خدمات العائل تتم إضافته كتابع للأسرة التي تتواجد في ذات المسكن، بعد اختيار عائل آخر عند تقديم الطلب.
وأشارت إلى أنه يمكن ابتداءً من عمر (18) سنة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل بشرط تقديم ما يثبت الاستقلالية، لكن إذا كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كل أفراد الأسرة.