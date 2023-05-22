“المواطن” توثق لحظة استقبال أبطال آيسف: إنجاز باسم الوطن

رصدت صحيفة “المواطن” لحظة استقبال أبطال منتخب العلوم والهندسة، بعد نجاحهم في تحقيق 27 جائزة؛ بمعرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، بمشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

فخر واعزاز

وبمشاعر يملؤها الفخر والسعادة والأمل والطموح، استقبل الأبطال الفائزين ذووهم بالورود والهدايا، والتقطوا صورًا تذكارية جماعية، عكست روح الأخوة وحب الوطن.

بدوره، أعرب الطالب فيصل المحيش، من إدارة تعليم الأحساء، الفائز بالمركز الأول في جائزة العلوم والهندسة في مجال الكيمياء، عن سعادته باقتناص الجائزة، وتقديره للقائمين عليها وجهود المملكة لرعاية المبدعين، مشيرًا إلى أن معرض آيسف يعتبر أكبر محفل دولي للعلوم والهندسة لطلبة الثانوية.

ولفت المحيش، خلال تصريحات لـ”المواطن“، إلى أن المملكة حصدت المركز الأول من بين أكثر من 65 دولة مشاركة وأكثر من 1300 متسابق، و21 مجالًا علميًّا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يسجل باسم الوطن حكومة وشعبًا.

وأوضح المحيش أن المشروع الذي اشتغل عليه عبارة عن محفز كهربائي لإنتاج الهيدروجين مباشرة من مياه البحر، معربًا عن طموحه بأن يلعب هذا المشروع دورًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية وأن يتم تطبيقه في مشاريع كبرى.

من جانب آخر، أكد فارس اليامي، الحاصل على المركز الثالث في نفس الجائزة، أن شعوره فوق الوصف بتمثيل المملكة، وبحفاوة الاستقبال.

جهد ومثابرة

بدوره، أعرب والد أحد الفائزين عن سعادته وفرحته بابنه وبالفائزين جميعًا، مؤكدًا أنهم تعبوا على أنفسهم وتمكنوا من تحقيق أهدافهم، موجهًا الشكر لكل من دعمهم وآمن بإبداعاتهم وموهبتهم من مشرفيهم ومدرسيهم، ومدارسهم، كما وجه شكر خاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان المبدع والمهندس الأول لرؤية 2030؛ حيث إنه ألهم الشباب السعودي بأن هدفه ليس صعبًا وأنه يستطيع تحقيقه بالجهد والمثابرة والتخطيط السليم.

من جانب آخر، نصح أحد الفائزين بأهمية التكاتف بين أطياف المجتمع السعودي كافة من الشباب والإعلاميين والباحثين والمبدعين، لرفع راية الوطن في كافة المحافل الدولية، معربًا عن فخره واعتزازه بالفائزين اليوم في العلوم والهندسة.

65 % حققوا جوائز

على صعيد متصل، قال د. بدر حكمي– مشرف على عدد من الطلاب المشاركين: إن مشاعره تختلط ما بين الفخر والسعادة وتشريف المملكة، والمعاونة والمساعدة لهؤلاء الشباب والشابات الذين مثلوا المملكة خير تمثيل وحققوا عددًا كبيرًا من الجوائز 23 جائزة من أصل 35 مشاركًا، وأنه رقم غير مسبوق، موضحًا أن 65% من المشاركين هذا العام حققوا جوائز، وهذا يدل على مدى الجهد الذي بذل في إعداد وتجهيز هؤلاء الشباب والشابات لتمثيل المملكة، موجهًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

منافسة شرسة وتفوق للوطن

في السياق ذاته، عبر د. أنس الحنيحن، مدير إدارة البرامج البحثية والابتكار في موهبة، عن سعادته بالفائزين والجهود المبذولة في إعدادهم وتجهيزهم، مشيرًا إلى أن المنافسة كانت شرسة جدًّا وكنت المشاركة دولية.

بدوره، استطرد د. محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للبرامج، الحمد لله هذا تفوق للوطن، وبدعم القيادة، والحمد لله أبناؤنا وبناتنا حصدوا مراكز عالمية وتفوقوا وشرفوا المملكة.

إنجاز تاريخي

وحققت السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، 27 جائزة؛ منها 23 جائزة كبرى و4 جوائز خاصة، في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023” من بين مشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو الجاري.

وفاز المنتخب السعودي في الجوائز الكبرى بجائزتين في المركز الأول، و7 جوائز في المركز الثاني، و7 جوائز في المركز الثالث، و7 جوائز في المركز الرابع.