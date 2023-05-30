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بعد نداء صربيا للحلف

الناتو ينشر قواته في كوسوفو والأمور تتعقد

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
الناتو ينشر قواته في كوسوفو والأمور تتعقد
المواطن - فريق التحرير 

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أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أنه سينشر قوات إضافية في كوسوفو عقب مواجهات في شمال البلاد أصيب فيها 30 جنديًا من قوات حفظ السلام التي يقودها التحالف.

يجب أن يتوقف العنف

وقال الأدميرال ستيوارت بي مونش في بيان: يعد نشر قوات إضافية من الناتو في كوسوفو إجراء حكيمًا لضمان أن قوات كوسوفو لديها القدرات التي تحتاج إليها للحفاظ على الأمن وفقًا لتفويض مجلس الأمن الدولي، مضيفًا: يجب أن يتوقف العنف.

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وتابع: أريد أن أثني على قوات (كفور) لاتخاذها إجراءات سريعة ومنضبطة ومهنية للتدخل لوقف الاضطرابات وإنقاذ الأرواح، متابعًا: يجب أن يتوقف العنف ويجب على جميع الأطراف التوقف عن اتخاذ إجراءات لتقويض السلام في كوسوفو.

الناتو ينشر قواته في كوسوفو والأمور تتعقد

موقف الصرب

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مخاطبًا الأمة في وقت متأخر من يوم الإثنين، إنه سيقضي الليلة مع قواته على الحدود مع كوسوفو الذين تم وضعهم في حالة تأهب قصوى بناء على أوامره الأسبوع الماضي.

وأضاف أن 52 صربيًا أصيبوا في الاشتباكات، 3 منهم إصاباتهم خطيرة، وإن 4 اعتقلوا.

والعنف الحالي هو الأحدث مع تصاعد التوترات نهاية الأسبوع الماضي عندما وضعت الحكومة الصربية الجيش في حالة تأهب قصوى، وأرسلت المزيد من القوات إلى الحدود مع كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن بلغراد عام 2008.

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