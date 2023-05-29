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لقيادة الفريق في الموسم الجديد

النصر يبدأ التفاوض مع البرازيلي تيتي

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
النصر يبدأ التفاوض مع البرازيلي تيتي
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، محاولاتها للتعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالبرازيلي تيتي.

النصر يفاوض تيتي

ولفتت صحيفة Todofichajes، إلى أن نادي النصر بدأ مفاوضاته مع المدرب البرازيلي الشهير تيتي، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعدما ارتبط اسمه بقيادة الهلال في الفترة الماضية.

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مدرب البرازيل تيتي
المدرب البرازيلي – المصدر @CBF_Futebol

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرًا أن تيتي وافق على مناقشة العرض الذي تلقاه من إدارة نادي الهلال، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وأعلن تيتي رحيله عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بعد توديع منافسات بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بشكل مفاجئ أمام كرواتيا، ليُنهي المونديال في المركز السابع، وهو أسوأ ترتيب للسيليساو منذ عام 1990.

مدرب البرازيل تيتي
المدرب البرازيلي – المصدر @BrasilEdition

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش بشكل مؤقت، وذلك بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا، لتذبذب النتائج، وتأمل الإدارة في التعاقد مع مدرب مميز، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد الذي توج باللقب رسميًا قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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