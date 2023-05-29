النصر يبدأ التفاوض مع البرازيلي تيتي

تواصل إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، محاولاتها للتعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالبرازيلي تيتي.

النصر يفاوض تيتي

ولفتت صحيفة Todofichajes، إلى أن نادي النصر بدأ مفاوضاته مع المدرب البرازيلي الشهير تيتي، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، وذلك بعدما ارتبط اسمه بقيادة الهلال في الفترة الماضية.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرًا أن تيتي وافق على مناقشة العرض الذي تلقاه من إدارة نادي الهلال، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وأعلن تيتي رحيله عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بعد توديع منافسات بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بشكل مفاجئ أمام كرواتيا، ليُنهي المونديال في المركز السابع، وهو أسوأ ترتيب للسيليساو منذ عام 1990.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش بشكل مؤقت، وذلك بعد إقالة الفرنسي رودي جارسيا، لتذبذب النتائج، وتأمل الإدارة في التعاقد مع مدرب مميز، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 64 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد الذي توج باللقب رسميًا قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.