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في بطولة دوري روشن

النصر يتأخر أمام الاتفاق بهدف في الشوط الأول

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
النصر يتأخر أمام الاتفاق بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في إنهاء الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتمكن اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي من إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

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العالمي يأمل في العودة في الشوط الثاني وتحقيق الفوز مع تعثر الاتحاد أمام الفيحاء لتأجيل معرفة بطل الدوري إلى الجولة الـ30 والأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

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