النصر يتأخر أمام الاتفاق بهدف في الشوط الأول

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق في إنهاء الشوط الأول من مباراة النصر متفوقًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتمكن اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي من إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء في الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.
العالمي يأمل في العودة في الشوط الثاني وتحقيق الفوز مع تعثر الاتحاد أمام الفيحاء لتأجيل معرفة بطل الدوري إلى الجولة الـ30 والأخيرة يوم الأربعاء المقبل.
هدددددف!⚽️
د43' الهدف الأول للاتفاق عن طريق يوسف نياكاتي
الاتفاق 1 × 0 النصر#الاتفاق_النصر | #SSC pic.twitter.com/zuVuSBYtG4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023