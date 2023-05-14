النصر ينتظر هدية الهلال في دوري روشن

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تعثر الاتحاد ضد الهلال، وتقليص الفارق معه في صدارة دوري روشن السعودي.

مواجهات قوية بالجولة الـ27

وتنتظر الفرق مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، حيث يحل النصر ضيفًا على الطائي في استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وفي اليوم ذاته، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الاتحاد في قمة مواجهات الجولة الـ27، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباريات الجولة الـ27، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ53 نقطة، ولكنه خاض لقاء أقل، يليه الهلال بـ49 نقطة من 25 مواجهة.

النصر يأمل تعثر الاتحاد

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام الطائي، أملًا في فوز الهلال بالكلاسيكو، وتعثر الاتحاد في المباريات المتبقية، أملًا في الفوز بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.

ويسعى رفقاء كريستيانو رونالدو لاستعادة توازنهم سريعًا بعد التعادل ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الجولة الماضية بنتيجة 1\1.

وزادت رغبة جماهير العالمي في الفوز بلقب دوري روشن السعودي، من أجل المشاركة في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الرياض نهاية العام، حيث يُشارك البطل، وذلك بعد خسارة الهلال للقب دوري أبطال آسيا.