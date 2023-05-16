النصر يواصل مطاردة الاتحاد بثنائية في الطائي

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر، فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الطائي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري روشن.
وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي أصفر الرياض عبر كل من البرازيلي تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.
ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح كل من رونالدو وتاليسكا في إحراز الهدفين لـ أصفر الرياض في الدقيقتين الـ54 والـ80 على التوالي.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الأصفر 60 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، أما الطائي فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع.