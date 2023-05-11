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تداعياتها ستؤثر على الاقتصاد العالمي

النقد الدولي يحذر من تخلف أمريكا عن سداد ديونها

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
النقد الدولي يحذر من تخلف أمريكا عن سداد ديونها
المواطن - فريق التحرير

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حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من تداعيات خطيرة إذا تخلّفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه.

وأوضحت مديرة العلاقات العامة لدى صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، للصحافيين: “تقييمنا يشير لإمكانية حدوث تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، وإنما على الاقتصاد العالمي أيضًا، في حال تخلّفت الولايات المتحدة عن السداد”، داعية جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة بشكل عاجل، وفقًا لما نقلته “وكالة الأنباء الفرنسية”.

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إجراءات استثنائية

في يناير، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونجرس ببدء تطبيق “الإجراءات الاستثنائية” نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.

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من جهته، طالب البيت الأبيض الكونجرس برفع هذا المؤشر دون شروط، لكن مجلس النواب، الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، ربط هذا الإجراء بضرورة تخفيض الميزانية، وخفض النفقات الحكومية.

بدورها، حذرت وزيرة المالية جانيت يلين في وقت سابق من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن الدين الوطني.

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