Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع قرب عيد الأضحى

الهجين والمستورد وراء انهيار أسعار الأغنام بجدة

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
الهجين والمستورد وراء انهيار أسعار الأغنام بجدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو، انهيار أسعار الأغنام والخراف في السوق المركزي بمحافظة جدة وذلك مع قرب عيد الأضحى.

وأظهر الفيديو أحد الباعة وهو ينادي بالقول “بـ20، بـ40 بـ50، 60″، حيث انهارت أسعار الأغنام لليوم الثاني على التوالي، ويبدو بسبب تأثرها بالهجين واستيراد الأغنام مع قرب عيد الأضحى المبارك.

قد يهمّك أيضاً
تافاريس يسعى لتحطيم رقم الموسم الماضي

تافاريس يسعى لتحطيم رقم الموسم الماضي

خالد بن سلمان عن رحلة الفضاء: المستحيل لم ولن يكون يومًا سعوديًّا

خالد بن سلمان عن رحلة الفضاء: المستحيل لم ولن يكون يومًا سعوديًّا

سعر جملة

وعلق مغردون على الأمر بالقول إن السعر هو جملة، فقال هاشم بن محمد “أعتقد أن السعر سعر جملة والرقم فوق الألف يعني 1660 والله نتمنى عودتها على ألف وما دون”.

قد يهمّك أيضاً
زيادة عمر المبنى تقلل نسبة ظهور العيوب الخفية

زيادة عمر المبنى تقلل نسبة ظهور العيوب الخفية

استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة

استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة

ولفت نواف الشمري “ما نشاهده بهذا المقطع هو سوق الجملة والذي لا يخدمنا كمستهلكين لأننا نأخذ بالتفريد إما لثلاجة أو لضيف، ونحن كمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار نرحب بالمستورد لأن السوق وللأسف يسيطر عليه الأجنبي، وغير ذلك أسعار الذبح لم تعد كالسابق ومبالغ فيها”.

وأضاف بندر العنزي: “980 ريالًا جملة ليهم أغلبه يضحي والبعض ما يضحي.. والدلال لا زال يحرج ومستمر في البيع.. هذا ارتفاع والسوق يعتبر غالي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ابو سعود

    اللهم ابعد عنا الغلاء و الوباء والزلازل والمحن

  • حمدان

    الله يعين اهل الحلال ويرزقهم

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة