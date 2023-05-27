الهجين والمستورد وراء انهيار أسعار الأغنام بجدة

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وثق مقطع فيديو، انهيار أسعار الأغنام والخراف في السوق المركزي بمحافظة جدة وذلك مع قرب عيد الأضحى.
وأظهر الفيديو أحد الباعة وهو ينادي بالقول “بـ20، بـ40 بـ50، 60″، حيث انهارت أسعار الأغنام لليوم الثاني على التوالي، ويبدو بسبب تأثرها بالهجين واستيراد الأغنام مع قرب عيد الأضحى المبارك.
وعلق مغردون على الأمر بالقول إن السعر هو جملة، فقال هاشم بن محمد “أعتقد أن السعر سعر جملة والرقم فوق الألف يعني 1660 والله نتمنى عودتها على ألف وما دون”.
ولفت نواف الشمري “ما نشاهده بهذا المقطع هو سوق الجملة والذي لا يخدمنا كمستهلكين لأننا نأخذ بالتفريد إما لثلاجة أو لضيف، ونحن كمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار نرحب بالمستورد لأن السوق وللأسف يسيطر عليه الأجنبي، وغير ذلك أسعار الذبح لم تعد كالسابق ومبالغ فيها”.
وأضاف بندر العنزي: “980 ريالًا جملة ليهم أغلبه يضحي والبعض ما يضحي.. والدلال لا زال يحرج ومستمر في البيع.. هذا ارتفاع والسوق يعتبر غالي”.
ابو سعود
اللهم ابعد عنا الغلاء و الوباء والزلازل والمحن
حمدان
الله يعين اهل الحلال ويرزقهم