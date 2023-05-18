الهلال الأحمر يشارك بـ 25 فرقة إسعافية استعداداً لقمة جدة

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أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة استعداداتها للمشاركة في القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية والتي ستقام في مدينة جدة 19 مايو وذلك امتداداً للدور الفاعل الذي تقوم به مختلف القطاعات الحكومية الرسمية المشاركة في هذه المناسبة.
وتشارك الهيئة بأكثر من 25 فرقة إسعافية بالإضافة إلى فرق الاستجابة النوعية “باص ” طويق ” وعربة ” سند ” للتموين الطبي وذلك تنفيذاً للخطة التشغيلية طوال فترة انعقاد القمة بمختلف مراحلها بدءاً من استقبال القادة العرب في المطار وحتى انعقاد الجلسة حيث ستتمركز الفرق الإسعافية على الطرق المؤدية إلى المقار الرئيسية التي سيعقد القادة العرب فيها اجتماعاتهم بالإضافة إلى مقر سكنهم وسكن الوفود المرافقة لهم.
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون بأنه بالإضافة إلى الخطة التشغيلية لمواكبة هذه المناسبة، فإن الهيئة ستستمر بتقديم الخدمة الإسعافية للمواطنين والمقيمين دون أي تأثير على المراكز الإسعافية والتي ستكون على أهبة الاستعداد خلال فترة انعقاد المؤتمر حتى لا يكون هناك تقصير في أداء واجبهم الوطني بالمشاركة في هذا الحدث العربي، أو أن يكون هناك تقصير من جانبهم فيما يخص تقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها في مدينة جدة.