الهلال بالأزرق أمام الوحدة في نهائي كأس الملك

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ينتظر الجمهور مواجهة الهلال ضد الوحدة، ضمن منافسات بطولة كأس الملك لموسم 2022\ 2023، وسط صراع قوي بينهما لتحقيق الفوز.
ونشر حساب كأس الملك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاجتماع الفني لمباراة الهلال ضد الوحدة الذي عُقد اليوم الخميس.
وتمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بنهائي كأس الملك خلال الاجتماع الفني، كما تقرر أن يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للطقم الأزرق، فيما سيرتدي الوحدة الطقم الأحمر.
ويلعب الزعيم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وبدأ الهلال مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على الاتحاد بهدف.
على الجانب الآخر، نجح فرسان مكة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.