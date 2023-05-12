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الهلال يحلم بالتتويج الثالث على ملعب الجوهرة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الهلال يحلم بالتتويج الثالث على ملعب الجوهرة
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمواصلة تألقه على ملعب الجوهرة المشعة في جدة “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، وتحقيق الفوز على الوحدة.

الهلال في الكأس بالجوهرة

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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ولي العهد

واستضاف ملعب الجوهرة المشعة، 6 مباريات نهائية بكأس الملك، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال طرفًا في 3 منها، ونجح في التتويج باللقب مرتين، وخسر مرة واحدة.

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ولعب الزعيم ضد النصر في نهائي كأس الملك نسخة 2015، وفاز الأزرق بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، قبل أن يحصد لقبه الثاني على ملعب الجوهرة في عام 2017، بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الهلال والأهلي في نهائي كأس الملك 2017
جانب من نهائي 2017 – المصدر @Alhilal_FC

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس الملك في عام 2022، بركلات الترجيح بنتيجة 3\1، ويأمل لاعبو الزعيم في الظهور بشكل مميز اليوم وحصد اللقب الثالث على ملعب الجوهرة.

الفيحاء بطل كأس الملك
جانب من تتويج الفيحاء

فض الشراكة

على الجانب الآخر، يملك الزعيم 9 ألقاب في بطولة كأس الملك بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلف النادي الأهلي متصدر قائمة الأكثر تتويجًا برصيد 13 مرة.

وفي حالة فوز الزعيم باللقب، سيفض شراكته مع 3 أندية “الشباب، الاتحاد والأهلي”؛ تُقاسمه نفس عدد الألقاب منذ عودة بطولة كأس الملك بالنظام الجديد في عام 2008، حيث حصد كل منهما اللقب 3 مرات.

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