الهلال يحلم بالتتويج الثالث على ملعب الجوهرة

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمواصلة تألقه على ملعب الجوهرة المشعة في جدة “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، وتحقيق الفوز على الوحدة.

الهلال في الكأس بالجوهرة

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

واستضاف ملعب الجوهرة المشعة، 6 مباريات نهائية بكأس الملك، وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال طرفًا في 3 منها، ونجح في التتويج باللقب مرتين، وخسر مرة واحدة.

ولعب الزعيم ضد النصر في نهائي كأس الملك نسخة 2015، وفاز الأزرق بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، قبل أن يحصد لقبه الثاني على ملعب الجوهرة في عام 2017، بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس الملك في عام 2022، بركلات الترجيح بنتيجة 3\1، ويأمل لاعبو الزعيم في الظهور بشكل مميز اليوم وحصد اللقب الثالث على ملعب الجوهرة.

فض الشراكة

على الجانب الآخر، يملك الزعيم 9 ألقاب في بطولة كأس الملك بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلف النادي الأهلي متصدر قائمة الأكثر تتويجًا برصيد 13 مرة.

وفي حالة فوز الزعيم باللقب، سيفض شراكته مع 3 أندية “الشباب، الاتحاد والأهلي”؛ تُقاسمه نفس عدد الألقاب منذ عودة بطولة كأس الملك بالنظام الجديد في عام 2008، حيث حصد كل منهما اللقب 3 مرات.