الهلال يصعد للمركز الثالث بثلاثية في أبها

فاز الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على أبها بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل لـ أزرق الرياض كل من محمد القحطاني وإيجالو في الدقيقتين الـ11 والـ44.

وفي الشوط الثاني، عزز اللاعب عبدالله الحمدان من تقدم أزرق الرياض بالهدف الثالث في الدقيقة الـ88.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأزرق 56 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الـ13.