الهلال يعلن نجاح عملية خليفة الدوسري في الكتف

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أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن نجاح العملية الجراحية للاعب خليفة الدوسري في الكتف.
وكان خليفة الدوسري تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة الهلال والعدالة الأخيرة في دوري روشن.
وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن 4 غيابات لـ الهلال في مباراة أبها غدًا في الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الإعلامي عبدالله الحنيان المقرب من أزرق الرياض عبر حسابه في “تويتر”: إن قائمة أزرق الرياض سوف تشهد غياب كل من سالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد البريك وعبدالله المعيوف.
ويسعى أزرق الرياض للفوز على أبها غدًا، مع تعثر الشباب بالخسارة أمام التعاون، ليصعد الأزرق إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.