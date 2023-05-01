الوجبات السريعة تنقص الوزن بشرط

تحدث اختصاصي التغذية العلاجية فراس الحربي، عن الطريقة التي يمكن للشخص أن يخفض وزنه من خلال أكل الوجبات السريعة.

فيديو | اختصاصي التغذية العلاجية فراس الحربي: تستطيع أن تخفض وزنك من خلال أكل الوجبات السريعة#الراصد pic.twitter.com/f8e84CVQcE — الراصد (@alraasd) April 30, 2023

الوجبات السريعة

وأردف الحرب، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، موضوع الوجبات السريعة والمحافظة على الوزن أو خسارته، شائك ويعتمد اعتمادًا كليًّا على مجموع السعرات خلال اليوم.

وتابع الحربي: “الوجبات السريعة عالية السعرات، لكن حتى لو كان عدد الوجبات قليلًا، يمكن أن يكون عدد السعرات كبيرًا خلال اليوم”.

واسترسل اختصاصي التغذية العلاجية: “الوجبات السريعة يمكن أن تخفض وزنك طالما أن سعراتك أقل من احتياجك الفعلي”.

وأضاف فراس الحربي: “أحد الأشخاص يمكن أن يستهلك وجبة سريعة واحدة خلال اليوم، وتجعله يؤدي نشاطاته خلال اليوم بكل أريحية”.

وقال الحربي: “في نهاية اليوم كمية السعرات التي استهلكها تكون أقل من احتياجه، فالنتيجة إما ثبات أو خسارة في الوزن”.

وأضاف اختصاصي التغذية العلاجية: “ويمكن أن يتناول شخص آخر وجبتين سريعتين في اليوم، قد تفوق احتياجه الفعلي بكمية ليست بسيطة وتسبب زيادة في الوزن”.