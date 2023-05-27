الوليد بن طلال يكافئ الاتحاد بثلاثة ملايين ريال

أعلن الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف لنادي الهلال عن تقديم مكافأة لنادي الاتحاد قدرها 3 ملايين ريال، وذلك بمناسبة فوزه اليوم بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” نبارك للعميد حصوله على لقب دوري روشن موسم 2022/2023، وأعلن عن مكافأة قدرها 3 ملايين ريال للنادي”.

وكان العميد حقق لقب دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد اليوم في الجولة الـ29.

الاتحاد يفوز بثلاثية

وافتتح اللاعب أحمد شراحيلي التسجيل للعميد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم نجح اللاعب البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، واصل العميد تفوقه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب رومارينيو في الدقيقة الـ86.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 69 نقطة في الصدارة ومتوجًا بالدوري بعد غياب 14 عامًا، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الـ12.