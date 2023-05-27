الوليد بن طلال يكافئ الاتحاد بثلاثة ملايين ريال

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن
أعلن الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف لنادي الهلال عن تقديم مكافأة لنادي الاتحاد قدرها 3 ملايين ريال، وذلك بمناسبة فوزه اليوم بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.
وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” نبارك للعميد حصوله على لقب دوري روشن موسم 2022/2023، وأعلن عن مكافأة قدرها 3 ملايين ريال للنادي”.
وكان العميد حقق لقب دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد اليوم في الجولة الـ29.
وافتتح اللاعب أحمد شراحيلي التسجيل للعميد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم نجح اللاعب البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني، واصل العميد تفوقه الهجومي ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب رومارينيو في الدقيقة الـ86.
وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 69 نقطة في الصدارة ومتوجًا بالدوري بعد غياب 14 عامًا، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 30 نقطة في المركز الـ12.
نبـارك لنادي #الاتحاد @ittihad تحقيق🏆#دوري_روشن_السعودي لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣
وأعـلن عن مكـافأة ثـلاثة مليـون ريال للنادي
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 27, 2023