Icon

تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة في السودان Icon “ساب” يحقق 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول Icon لقطات عفوية لـ الأمير لويس تخطف أنظار العالم Icon 125 مليون ريال أرباح “كابلات الرياض” في الربع الأول Icon حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو Icon تصويت بشأن عودة سوريا في اجتماع طارئ للجامعة العربية Icon اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي Icon ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023 Icon لحظة سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بتكساس Icon وظائف شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية

اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية.

موعد انتهاء التسجيل

وأوضحت الوزارة إن التسجيل سيستمر حتى 28 شوال، عن طريق رابط خدمة التسجيل الإلكتروني، الذي سيتم إرساله على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

قد يهمّك أيضاً
مواطن متعافٍ من الإدمان: المخدر يزيد الهم ويدمر الحياة.. حتى آخي لم يسلم من ضربي

مواطن متعافٍ من الإدمان: المخدر يزيد الهم ويدمر الحياة.. حتى آخي لم...

الهلال يتصدر قائمة مميزة في الجولة الـ24

الهلال يتصدر قائمة مميزة في الجولة الـ24

وأضافت أن الخدمة الإلكترونية الجديدة، ستسهم في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية بالمملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.

تحسين تجربة أولياء الأمور

وأشارت الوزارة، إلى أن الخدمة تهدف إلى تطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً تحقيقاً لرغباتهم.

وكانت الوزارة قد أوضحت أن التسجيل عبر الخدمة يتم عن طريق خطوات مبسطة تبدأ بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وبعد المصادقة ستظهر شاشة الشروط والأحكام، ثم بيانات ولي الأمر وطرق التواصل، ومن ثم اتباع بقية الخطوات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10...

السعودية اليوم
حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن
مشاهير

حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن

مشاهير
بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس
الرياضة

بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس

الرياضة
الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات
السعودية اليوم

الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات

السعودية اليوم
الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو
آخر الاخبار

الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو

آخر الاخبار
عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة
صحة وطب‎

عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة

صحة وطب‎
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
السعودية اليوم

للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

السعودية اليوم