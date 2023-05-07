اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي

تبدأ وزارة التعليم، اليوم الأحد، فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية.

موعد انتهاء التسجيل

وأوضحت الوزارة إن التسجيل سيستمر حتى 28 شوال، عن طريق رابط خدمة التسجيل الإلكتروني، الذي سيتم إرساله على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

وأضافت أن الخدمة الإلكترونية الجديدة، ستسهم في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية بالمملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.

تحسين تجربة أولياء الأمور

وأشارت الوزارة، إلى أن الخدمة تهدف إلى تطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً تحقيقاً لرغباتهم.

وكانت الوزارة قد أوضحت أن التسجيل عبر الخدمة يتم عن طريق خطوات مبسطة تبدأ بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وبعد المصادقة ستظهر شاشة الشروط والأحكام، ثم بيانات ولي الأمر وطرق التواصل، ومن ثم اتباع بقية الخطوات.