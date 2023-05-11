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ضمن منافسات دوري روشن

انتفاضة الباطن مع زدرافكو تُنعش حظوظه بالبقاء

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
انتفاضة الباطن مع زدرافكو تُنعش حظوظه بالبقاء
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بشكل مميز تحت قيادة المدير الفني المؤقت، الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش، لينعش آماله في البقاء وسط الكبار.

فوز قاتل ضد الطائي

ولعب الباطن ضد الطائي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ونجح الفريق السماوي في تحويل تأخره بثلاثة أهداف نظيفة، إلى فوز برباعية في الوقت القاتل، ليحصد ثلاث نقاط هامة.

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الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

تألق الباطن مع زدرافكو

وتولى زدرافكو لوغاروسيتش، تدريب الفريق السماوي بشكل مؤقت خلفًا لمواطنه ألين هورفات، وخاض الفريق 9 مباريات تحت قيادته في دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها على ملعبه.

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وتمكن زدرافكو من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الثاني على ملعبه، حيث فاز على الاتفاق، الخليج والهلال بهدف دون رد، وتجاوز الوحدة بثنائية نظيفة، قبل أن يعبر الطائي بنتيجة 4\3، ليحصد 15 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 18 نقطة في دوري روشن السعودي، وبفارق 3 نقاط فقط عن العدالة صاحب المركز الـ15، ويفصله 6 نقاط عن الخليج صاحب المركز الـ14، وذلك قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ويطمح زدرافكو في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المتبقية، وتعثر المنافسين، أملًا في البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل، حيث يستضيف الفيحاء والعدالة، فيما يلعب خارج ملعبه أمام الاتحاد والتعاون.

زدرافكو لوغاروسيتش
المدرب الكرواتي – المصدر @albatinclub

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