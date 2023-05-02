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انتهاء أولى منافسات الرياضات الإلكترونية السعودية التايلندية في باتايا

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
انتهاء أولى منافسات الرياضات الإلكترونية السعودية التايلندية في باتايا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت الأحد الماضي، منافسات ذهاب الجولة السعودية التايلندية للرياضات الإلكترونية والمقامة في مدينة باتايا التايلندية والتي تعد أولى منافسات الرياضات الإلكترونية بين البلدين، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والاتحاد التايلندي للرياضات الإلكترونية في منتدى العالم القادم خلال موسم الجيمرز.

تفاصيل المنافسات

وانطلقت منافسات الجولة السعودية التايلندية للرياضات الإلكترونية يوم الجمعة الماضي وانتهت الأحد، وأقيمت المنافسات في رياضتي DOTA2 و STREET FIGHTER V الإلكترونية وضمت قائمة المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية كلاً من: أيمن عبدالجواد ومالك الهيب ومعتز أحمد وتركي العنزي وناصر الدعجاني وبدر الرشيد في رياضة DOTA2 الإلكترونية واللاعب طلال راجخان وعبدالرحمن الريفل في رياضة STREET FIGHTER V الإلكترونية وستقام منافسات إياب الجولة السعودية التايلندية للرياضات الإلكترونية في الرياض.

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وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية خلال الحدث “تُعد الرياضات الإلكترونية نهجًا رائعًا لإظهار تكاتفنا ومدى تشابهنا، فمن خلال هذه الجولة الودية بين المملكة العربية السعودية وتايلند يمكن للاعبي البلدين أن يظهروا للعالم معنى أن تكون جزءًا من مجتمع دولي كمجتمع الرياضات الإلكترونية”.

تعزيز العلاقات

فيما ذكر سانتي لوثونج رئيس الاتحاد التايلندي للرياضات الإلكترونية “نحن سعداء أن نستضيف ذهاب الجولة السعودية التايلندية للرياضات الإلكترونية والتي أتت نظير توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحادين وهي خطوة أساسية نحو تعزيز علاقة قوية بين البلدان، ويمثل هذا الحدث علامة بارزة في نمو الرياضات الإلكترونية ليس فقط في تايلاند على المستوى الإقليمي في آسيا”.

وقد أتت مذكرة التفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والاتحاد التايلندي للرياضات الإلكترونية نظير عمل الاتحادين على تنمية مجتمعات الرياضات الإلكترونية لديهما وتمكين الشغوفين في قطاع الرياضات الإلكترونية في مجال شغفهم وأن تنمو مهارات اللاعبين.

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