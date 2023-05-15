انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة

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انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية في الدورة الـ 32 لاجتماعات جامعة الدول العربية، والمنعقد في جدة.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله بن شهران: بدء انطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية تحضيرا لأعمال القمة العربية#النشرة_الأولى pic.twitter.com/Z5UuA7Epjlقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2023
ويترأس وزير المالية محمد الجدعان جلسة اليوم، حيث من المتوقع أن تبدأ الجلسة بكلمة لوزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، يليها كلمة لوزير المالية محمد الجدعان وكلمة للوفود المشاركة، لبحث العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسط ترقب لنتائج الاجتماع المغلق.
يشار إلى أنه بدأ بالأمس الاجتماع الأول للمسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الجزائر، حيث تولي الاجتماعات أهمية كبرى لتفعيل العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة