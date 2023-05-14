انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا

تنطلق منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الاثنين، بـ4 مواجهات، وسط صراع قوي من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباريات الغد

وتُقام 3 مباريات غدًا عند الساعة السابعة مساء، حيث يلعب الباطن ضد الفيحاء على ملعب نادي الباطن، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره التعاون على استاد الأمير محمد بن فهد.

ويلعب الرائد ضد ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، فيما تُقام مباراة الفتح والعدالة في دوري روشن عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ62 نقطة، ثم النصر برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بـ43 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة، يليه الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ثم ضمك بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق، بالتساوي مع أبها.

ويقع الرائد في المركز الـ11 بـ29 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 28 نقطة، ثم الوحدة بـ26 نقطة، يليه الخليج بـ24 نقطة، العدالة 21 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري بـ18 نقطة.