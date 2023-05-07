انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا تغريم الاتحاد 10000 ريال زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب وتشرين السوري 8 مايو اليوم العالمي للحمير فكيف يحتفل به العالم تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات
أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا عبر منصة ساهم، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة شهر.
متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د.سامر الجطيلي: غدا انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني عبرمنصة " ساهم" وتستمر لمدة شهر#إذاعة_الإخبارية pic.twitter.com/Etxgg3DJ6Kقد يهمّك أيضاً
— إذاعة الإخبارية (@EKH_Radio) May 7, 2023
وقال الجطيلي خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة الإخبارية: إن هذا التوجيه الكريم من القيادة، يجسد مدى حرصها على مساعدة المحتاجين من الدول الصديقة والشقيقة، فضلًا عن سرعة المبادرة في إغاثتهم ومساعدتهم حيال هذه الأزمات.
ولفت متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن التوجيه من القيادة يتميز بالفعالية، كما يتمثل في العطاء بحيث يخلق أثرًا طيبًا في نفوس وحياة الشعب السوداني.
أوضح الجطيلي أن التوجيه أيضًا يتميز بـ إتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية والتي دائمًا تكون في أبهى صورها، للاستجابة لتوجيه القيادة الكريم، وحرصها على تنفيذ الجهود في إغاثة المحتاجين من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن الحملة ستطلق غدًا في حوالي الساعة 12 ظهرًا، وتستمر نحو شهر.