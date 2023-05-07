أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا عبر منصة ساهم، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة شهر.

مساعدة المحتاجين

وقال الجطيلي خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة الإخبارية: إن هذا التوجيه الكريم من القيادة، يجسد مدى حرصها على مساعدة المحتاجين من الدول الصديقة والشقيقة، فضلًا عن سرعة المبادرة في إغاثتهم ومساعدتهم حيال هذه الأزمات.

ولفت متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن التوجيه من القيادة يتميز بالفعالية، كما يتمثل في العطاء بحيث يخلق أثرًا طيبًا في نفوس وحياة الشعب السوداني.

المشاركة المجتمعية

أوضح الجطيلي أن التوجيه أيضًا يتميز بـ إتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية والتي دائمًا تكون في أبهى صورها، للاستجابة لتوجيه القيادة الكريم، وحرصها على تنفيذ الجهود في إغاثة المحتاجين من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن الحملة ستطلق غدًا في حوالي الساعة 12 ظهرًا، وتستمر نحو شهر.