Icon

انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا Icon تغريم الاتحاد 10000 ريال Icon زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل Icon بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية Icon اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب وتشرين السوري Icon 8 مايو اليوم العالمي للحمير فكيف يحتفل به العالم Icon تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل Icon بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي Icon لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التبرع سيكون عبر منصة ساهم

انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا عبر منصة ساهم، مشيرًا إلى أنها ستستمر لمدة شهر.

مساعدة المحتاجين

وقال الجطيلي خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة الإخبارية: إن هذا التوجيه الكريم من القيادة، يجسد مدى حرصها على مساعدة المحتاجين من الدول الصديقة والشقيقة، فضلًا عن سرعة المبادرة في إغاثتهم ومساعدتهم حيال هذه الأزمات.

ولفت متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن التوجيه من القيادة يتميز بالفعالية، كما يتمثل في العطاء بحيث يخلق أثرًا طيبًا في نفوس وحياة الشعب السوداني.

المشاركة المجتمعية

أوضح الجطيلي أن التوجيه أيضًا يتميز بـ إتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية والتي دائمًا تكون في أبهى صورها، للاستجابة لتوجيه القيادة الكريم، وحرصها على تنفيذ الجهود في إغاثة المحتاجين من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن الحملة ستطلق غدًا في حوالي الساعة 12 ظهرًا، وتستمر نحو شهر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم