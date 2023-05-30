انفصال مركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية بنجاح

أفادت قناة “الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، ببدء عملية فصل مركبة “دراجون” التي تحمل رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، عن محطة الفضاء الدولية في طريقها إلى الأرض.

من جانبها، كشفت الهيئة السعودية للفضاء أن دخول مركبة “دراجون” الغلاف الجوي أصعب مراحل رحلة ريانة والقرني إلى الأرض.

أصعب مرحلة

وقال مسؤول بالهيئة السعودية للفضاء في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن انفصال المركبة أسهل من الالتحام، نظرًا لأنها بمجرد أن تنفصل تبتعد وتبدأ في مناورات عدة، ومن ثم تخفض من سرعتها وارتفاعها بحيث تهبط من 400 كم إلى أقل من 100 كم حتى تخترق الغلاف الجوي.

وأضاف أن اختراق الغلاف الجوي من أصعب اللحظات حيث تدخل المركبة في 6 لـ 8 دقائق.

مراحل رحلة العودة

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني اختتما مهمتهما في محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض، وذلك بعد 10 أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء في إنفوجراف صادر عنها إن رحلة عودة القرني وبرناوي إلى الأرض بالانفصال عن محطة الفضاء الدولية تستغرق من 6 إلى 30 ساعة.

وأضافت الهيئة أنه بعد الدخول إلى الغلاف الجوي، سيتم إطلاق 2 براشوت من المركبة على ارتفاع 5.5 كم لتخفيف السرعة، كما سيتم إطلاق 4 براشوتات أخرى على ارتفاع 2 كم.

وعند الهبوط النهائي، ستستمر سرعة المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط المتوقعة على سرعة 27 كم/ ساعة.

فيديو | بدء فصل مركبة "دراغون" عن محطة الفضاء الدولية في طريقها إلى الأرض#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/rg7bSM3DBd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2023