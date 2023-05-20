بايدن في ورطة باليابان

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ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتبكاً، خلال وصوله لقمة مجموعة السبعة في اليابان، قبل أن يتعثر بشكل مقلق على درجات مؤدية لمركز استقبال الوفود.
وبدا الرئيس في حيرة من أمره، بينما كانت السيدة الأولى جيل بايدن تقوده بيده، للقاء نظيره الياباني وزوجته، لالتقاط صورة في هيروشيما قبل قمة مجموعة السبع، وبعد مصافحة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حول بايدن انتباهه إلى زوجة رئيس الوزراء وانحنى بشكل غريب وشد قبضته، كما لو كان في وضع الملاكم، قبل أن يصافحها، في لقطة غريبة.
Moment Joe Biden stumbles down stairs on way to G7 leaders photoshoot in Hiroshima pic.twitter.com/cVEmYy038Lقد يهمّك أيضاً
— The Sun (@TheSun) May 19, 2023
الارتباك والغرابة لم تتوقف، حيث ظهر بايدن ضائعاً عند محاولته اكتشاف المكان الصحيح للتوجه له، بعد لقاء رئيس الوزراء الياباني، الذي حاول يائساً توجيه الرئيس الأمريكي.
وبعد اكتشاف بايدن للمدخل الصحيح، توجه الرئيس بالنزول عبر درج للأسفل، وهنا سجل موقفًا جديدًا من الغرابة، فخلال نزوله، زلقت قدمه على الدرج، وكاد أن يسقط بالكامل، لكنه استعاد توازنه في اللحظات الأخيرة، ليكمل نزوله بسلام.
هذه اللقطة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اللقطات الأخرى، التي أظهرت بايدن في حالة ارتباك شديد، وهي واحدة من سلسلة لقطات مشابهة لبايدن طوال فترة رئاسته.