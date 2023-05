بايدن في ورطة باليابان

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتبكاً، خلال وصوله لقمة مجموعة السبعة في اليابان، قبل أن يتعثر بشكل مقلق على درجات مؤدية لمركز استقبال الوفود.

وبدا الرئيس في حيرة من أمره، بينما كانت السيدة الأولى جيل بايدن تقوده بيده، للقاء نظيره الياباني وزوجته، لالتقاط صورة في هيروشيما قبل قمة مجموعة السبع، وبعد مصافحة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حول بايدن انتباهه إلى زوجة رئيس الوزراء وانحنى بشكل غريب وشد قبضته، كما لو كان في وضع الملاكم، قبل أن يصافحها، في لقطة غريبة.

Moment Joe Biden stumbles down stairs on way to G7 leaders photoshoot in Hiroshima pic.twitter.com/cVEmYy038L

— The Sun (@TheSun) May 19, 2023