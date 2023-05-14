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رغم تقدم المحادثات مع الكونغرس

بايدن: لم نصل بعد إلى لب أزمة سقف الدين الأمريكي

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
بايدن: لم نصل بعد إلى لب أزمة سقف الدين الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المحادثات تمضي قدمًا مع الكونغرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفًا أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

وتابع: أعتقد أنهم يمضون قدمًا، لكن من الصعب الجزم، لم نصل بعد إلى لب الأزمة، مضيفًا: سنعرف المزيد في اليومين المقبلين.

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استئناف المفاوضات

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونغرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات، علمًا بأنه تم إلغاء اجتماع كان مقررًا الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات.

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وذكرت وكالة رويترز أن مساعدي بايدن ومكارثي بدؤوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.

بايدن: محادثات سقف الدين الأمريكي تتقدم

قيود جديدة

ويريد الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بفارق ضئيل وضع قيود جديدة على الإنفاق المستقبلي قبل أن يمنحوا الضوء الأخضر لمزيد من المدفوعات لتغطية الاقتراض على عمليات الإنفاق التي وافقوا عليها في وقت سابق.

وكانت الحكومة الأمريكية وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض في يناير، ومنذ ذلك الحين، تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لإتاحة السيولة النقدية، وأبلغت يلين الكونغرس أن هذه الإجراءات قد تنتهي في الأول من يونيو.

تعارض كبير بين موقف بايدن والجمهوريين بشأن سقف الدين

وعبَّر صندوق النقد الدولي، الخميس، عن قلقه من التداعيات الخطيرة على الاقتصاد العالمي لتقصير الولايات المتحدة في السداد.

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