بايدن ينشر فيديو للرد على اتهامات ترامب

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رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على مزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن حادثة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
There were not fine people on both sides of Charlottesville.
The January 6th rioters were not good people.
End of story. pic.twitter.com/1Jc9yQwTvh
— Joe Biden (@JoeBiden) May 11, 2023
وجاء تعليق الرئيس الحالي جو بايدن على الأمر، بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم الخميس، وحمل نصف الفيديو مقابلة ترامب والآخر للقطات عنف مما حدث في ذاك اليوم، مؤكداً على عدم وجود أناس طيبين بين مثيري الشغب، في إشارة منه إلى ما فعله أنصار ترامب.
وأضاف بايدن معلقاً عبر حسابه في تويتر، أن مثيري الشغب يوم 6 يناير لم يكونوا أناسا طيبين، ثم تابع قائلا: “نهاية القصة”.
جاء ذلك بعدما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب إلقاء اللوم على رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير 2021، أي عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي، مدعياً أنها كانت مسؤولة عن الأمن في ذلك اليوم.
كما رأى أن إحدى المشاكل الكبرى كانت أن بيلوسي وعمدة واشنطن لم يقوما بعملهما، وفق قوله.
وزعم ترامب أنه دعا الحرس الوطني للتدخل ضد أعمال الشغب، في حين ردت عليه الصحفية كايتلان كولينز بأنه لم يفعل ذلك، وفقا لما قاله وزير الدفاع السابق كريس ميللر.
وقالت كولينز: “لكن وزير دفاعك بالإنابة كريس ميللر، في ذلك الوقت، قال إنك لم تعطِ أمرًا رسميًا لتدخل الحرس الوطني”، وأجاب ترمب: “عفوا، بالعكس تمامًا”، وذلك في أول ظهور له على شبكة CNN منذ الحملة الرئاسية لعام 2016.
وألقى ترامب ألقى خلال اللقاء الجماهيري “تاون هول” بولاية نيو هامبشاير، باللوم على رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي من بين آخرين، قائلاً إنهم “مخطئون بشأن الإخفاقات الأمنية”.
في حين أن الحقائق غير ذلك، لأن رئيس مجلس النواب ليس مسؤولاً عن أمن الكابيتول، بل هي مسؤولية مجلس شرطة المبنى ذاته.
كما أن وزير دفاع ترمب السابق كريس ميللر، كان أخبر المشرعين بأنه لم يتلق أمرًا رسميا من ترمب بإرسال 10 آلاف جندي إلى مبنى الكابيتول.