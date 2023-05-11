بايدن ينشر فيديو للرد على اتهامات ترامب

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على مزاعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن حادثة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

فيديو بايدن

وجاء تعليق الرئيس الحالي جو بايدن على الأمر، بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم الخميس، وحمل نصف الفيديو مقابلة ترامب والآخر للقطات عنف مما حدث في ذاك اليوم، مؤكداً على عدم وجود أناس طيبين بين مثيري الشغب، في إشارة منه إلى ما فعله أنصار ترامب.

وأضاف بايدن معلقاً عبر حسابه في تويتر، أن مثيري الشغب يوم 6 يناير لم يكونوا أناسا طيبين، ثم تابع قائلا: “نهاية القصة”.

نانسي بيلوسي المسؤولة

جاء ذلك بعدما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب إلقاء اللوم على رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير 2021، أي عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي، مدعياً أنها كانت مسؤولة عن الأمن في ذلك اليوم.

كما رأى أن إحدى المشاكل الكبرى كانت أن بيلوسي وعمدة واشنطن لم يقوما بعملهما، وفق قوله.

أحداث الكابيتول

وزعم ترامب أنه دعا الحرس الوطني للتدخل ضد أعمال الشغب، في حين ردت عليه الصحفية كايتلان كولينز بأنه لم يفعل ذلك، وفقا لما قاله وزير الدفاع السابق كريس ميللر.

وقالت كولينز: “لكن وزير دفاعك بالإنابة كريس ميللر، في ذلك الوقت، قال إنك لم تعطِ أمرًا رسميًا لتدخل الحرس الوطني”، وأجاب ترمب: “عفوا، بالعكس تمامًا”، وذلك في أول ظهور له على شبكة CNN منذ الحملة الرئاسية لعام 2016.

الإخفاقات الأمنية

وألقى ترامب ألقى خلال اللقاء الجماهيري “تاون هول” بولاية نيو هامبشاير، باللوم على رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي من بين آخرين، قائلاً إنهم “مخطئون بشأن الإخفاقات الأمنية”.

في حين أن الحقائق غير ذلك، لأن رئيس مجلس النواب ليس مسؤولاً عن أمن الكابيتول، بل هي مسؤولية مجلس شرطة المبنى ذاته.

كما أن وزير دفاع ترمب السابق كريس ميللر، كان أخبر المشرعين بأنه لم يتلق أمرًا رسميا من ترمب بإرسال 10 آلاف جندي إلى مبنى الكابيتول.