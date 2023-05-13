بايرن ميونخ يُمطر شباك شالكة بسداسية

حقق الفريق الكروي الأول لنادي بايرن ميونخ، الفوز بسداسية دون رد أمام ضيفه شالكة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ونجح البايرن، في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من الألماني توماس مولر ومواطنه جوشوا كيميش في الدقيقتين الـ22 والـ30.

سداسية لـ بايرن ميونخ

وفي الشوط الثاني، واصل البايرن ضغطه وتألقه ليضيف اللاعب الألماني سيرجي جنابري هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ65.

وعاد اللاعب الفرنسي ماتيس تيل ليضيف الهدف الخامس لـ البايرن ضد شالكة في الدقيقة الـ80، ثم عزز اللاعب المغربي نصير مزراوي من تقدم البايرن بالهدف السادس في الدقيقة التسعين.

وبعد المباراة، أصبح رصيد بايرن ميونخ 68 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد نادي شالكة عند 30 نقطة في المركز الـ16 في جدول الترتيب.

مباريات اليوم

وكانت مباريات الجولة الـ32 من الدوري الألماني، انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز كولن على هيرتا برلين بخماسية مقابل هدفين، وفي مباريات اليوم، فاز البايرن على شالكة بسداسية دون رد، وفاز بوخوم على أوجسبورج بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز فولفسبورج على هوفنهايم بثنائية مقابل هدف، وفاز آينتراخت فرانكفورت على ماينز بثلاثية دون رد، أما يونيون برلين ففاز على فرايبورج برباعية مقابل هدفين، وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الألماني بلقاء بين بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ.