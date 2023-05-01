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بدء التقديم على برنامج نخب التدريبي المنتهي بالتوظيف

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
بدء التقديم على برنامج نخب التدريبي المنتهي بالتوظيف
المواطن - واس

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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، بدء التقديم على برنامج “نخب” التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي، ضمن مساراته الثلاثة التي تشمل: نخب المهندسين، ونخب الائتمان، ونخب دراسات السوق، وذلك ابتداءً من 10 شوال وحتى 19 ذي القعدة 1444هـ، الموافق من 1 مايو وحتى 8 يونيو 2023م.

هدف برنامج نخب

ويهدف برنامج “نخب” التدريبي المنتهي بالتوظيف إلى تقديم تدريب مُكثّف موجّه إلى الكفاءات الوطنية حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير؛ تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي، حيث أطلق الصندوق برنامج “نخب” في العام 2019م، وبلغ إجمالي المستفيدين من مساراته الثلاثة 154 مستفيداً ومستفيدةً، منهم 54 خلال عام 2022م.

ويُنفّذ برنامج “نخب” بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة، حيث سيحصل الملتحق بالبرنامج على مزايا عديدة أبرزها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلاً عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.

دعوة حديثي التخرج

ودعا صندوق التنمية الصناعية السعودي حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير إلى التقدّم لبرنامج “نخب” التدريبي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق (SIDF.gov.sa).

يشار إلى أن برنامج “نخب” التدريبي يأتي امتداداً لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته المتراكمة، التي تزيد على 49 عاماً في مجال تطوير الكوادر الوطنية، من خلال برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية.

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