برشلونة ليس خيارًا أمام ليونيل ميسي

تُخيم حالة من الجدل على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث ينتهي عقده بعد نهاية الموسم الحالي.

العروض المتاحة أمام ميسي

وأكدت صحيفة Sport الكتالونية، أن ميسي سيتخذ قراره النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، كما سبق وصرح والده خورخي ميسي.

وأشارت الصحيفة، مساء اليوم الاثنين، إلى أن ليونيل ميسي يمتلك عرضًا رسميًا من نادي الهلال، كما تلقى أكثر من عرض خلال الأيام الأخيرة، ولكنه لم يحسم أمره حتى الآن.

وأشارت إلى أنه وفقًا لمصادرها، فإن نادي برشلونة ليس خيارًا متاحًا أمام ميسي في الوقت الحالي، لأنهم لم يقدموا أي عرض رسمي، كما أن الأزمة المالية لازالت مستمرة، بجانب تخفيض رواتب اللاعبين.

وشددت صحيفة Sport في ختام تقريرها، على أن ليونيل ميسي لا يعرف مدى قدرة برشلونة على تقديم عرض حاليًا أو قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، في ظل الظروف الحالية، ولا يوجد ضمان لانتظار عرض من النادي الكتالوني.

ليونيل ميسي هلالي

وكان رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز قد أكد أن ليونيل ميسي سينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن نجم يوفنتوس، أنخيل دي ماريا، سينضم معه للأزرق.